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Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон

Тетяна ОлійникВівторок, 11 лютого 2025, 23:54
Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.

Джерело: речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Виплата грошової винагороди у розмірі один мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності".

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Деталі: За словами Лазуткіна, військовослужбовці віком до 25 років, які добровільно підписали контракт із військом, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди.

Також він додав, що після закінчення строку дії контракту військовослужбовці мають право звільнитися або укласти новий контракт. При цьому громадяни, які відслужили за контрактом, не можуть бути призвані до війська по мобілізації впродовж 12 місяців.

Що передувало: 

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Кабінет Міністрів у вівторок затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

Міноборони
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