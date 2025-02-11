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Минобороны: Добровольцы, которые присоединились к ВСУ до изменений условий контракта, тоже получат миллион

Татьяна ОлейникВторник, 11 февраля 2025, 23:54
Минобороны: Добровольцы, которые присоединились к ВСУ до изменений условий контракта, тоже получат миллион
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Выплата денежного вознаграждения в размере один миллион гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу".

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Детали: По словам Лазуткина, военнослужащие в возрасте до 25 лет, которые добровольно подписали контракт с войском, могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме получения денежного вознаграждения.

Также он добавил, что после окончания срока действия контракта военнослужащие имеют право уволиться или заключить новый контракт. При этом граждане, которые отслужили по контракту, не могут быть призваны в армию по мобилизации в течение 12 месяцев.

Что предшествовало:

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Кабинет Министров во вторник утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременной денежной помощи.

Минобороны
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