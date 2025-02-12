Українська збірна виборола повний комплект нагород на Іграх Нескорених

Національна збірна України на Іграх Нескорених у Канаді виборола перші нагороди, серед золото, срібло і бронза.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У четвертий змагальний день українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2).

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Золото дісталося Володимиру Марченку, срібло – Ярославу Шаркому, а бронза – Валерію Одайнику. Різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.

Також срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.

Ще одну медаль української збірної здобув Арсен Рябошапка, який показав другий результат у гірськолижному спорті класу IAS2.

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Загалом українська команда завоювала вже шість нагород, з яких дві – золоті, три – срібні й одна бронзова.

Нагадаємо: Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у суботу, 8 лютого, у Ванкувері відкрили Ігри Нескорених та спостерігали за ними з трибун.