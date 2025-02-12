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Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных

Ольга ГлущенкоСреда, 12 февраля 2025, 02:20
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
фото: Суспільне

Национальная сборная Украины на Играх Непокоренных в Канаде завоевала первые награды, среди золото, серебро и бронза.

Источник: Укринформ

Детали: В четвертый соревновательный день украинцы заняли все три призовых места в лыжных гонках стоя (класс INO2).

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Золото досталось Владимиру Марченко, серебро – Ярославу Шаркому, а бронза – Валерию Одайнику. Разница во времени между золотым и серебряным результатом составила менее секунды.

Также серебряную награду в лыжных гонках сидя (класс IN01) получил Виктор Дикий, а Анатолий Бирко выиграл золото в гонках IN04.

Еще одну медаль украинской сборной получил Арсен Рябошапка, который показал второй результат в горнолыжном спорте класса IAS2.

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Всего украинская команда завоевала уже шесть наград, из которых две – золотые, три – серебряные и одна бронзовая.

Напомним: Принц Гарри и его жена Меган Маркл в субботу, 8 февраля, в Ванкувере открыли Игры Непокоренных и наблюдали за ними с трибун.

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