Трамп відреагував на звільнення Росією Фогеля

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя Марка Фогеля.

Джерело: Трамп, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова Трампа: "Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні (яку розпочала Росія повномасштабним вторгненням в Україну – ред.)".

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Що передувало: Посланник президента США Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Довідково: Вчитель та колишній співробітник посольства США в Росії Марк Фогель був заарештований у Росії за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани у серпні 2021 року. У червні 2022-го йому присудили 14 років позбавлення волі.