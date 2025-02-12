Трамп отреагировал на освобождение Россией Фогеля

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американского учителя Марка Фогеля.

Источник: Трамп, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Трампа: "Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (которую начала Россия полномасштабным вторжением в Украину - ред.)".

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Что предшествовало: Посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Справка: Учитель и бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель был арестован в России по обвинению во ввозе медицинской марихуаны в августе 2021 года. В июне 2022-го ему присудили 14 лет лишения свободы.