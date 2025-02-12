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Ворог атакував Київ балістикою: пролунали вибухи, виникли пожежі

Ольга Глущенко Середа, 12 лютого 2025, 04:36
Ворог атакував Київ балістикою: пролунали вибухи, виникли пожежі
люстративне фото ДСНС

На світанку 12 лютого у столиці та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики, у Києві пролунали вибухи, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Джерело: Повітряні сили, КМВА, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Тelegram, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: У Києві повітряну тривогу оголосили о 4:27, відразу після оголошення у столиці пролунали вибухи.

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У КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.

Повітряні сили зазначили про загрозу застосування балістики з північного сходу.

Оновлено: Ткаченко повідомив про влучання уламків і загорання у Голосіївському та Подільському районах столиці.

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Пряма мова Ткаченка: "Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби".

Кличко повідомив про виклик екстрених служб у Солом’янський, Святошинський, Голосіївській та Подільський райони міста. 

Ткаченко пізніше додав, що загорання сталися на дахах житлових будинків у Соломʼянському та Святошинському районі.

Пряма мова Кличка: "Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо — пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця".

"У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався".

КиїввибухППОповітряна тривога
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