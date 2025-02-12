Враг атаковал Киев баллистикой: прогремели взрывы, возникли пожары

На рассвете 12 февраля в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы, в результате падения обломков возникли пожары.

Источник: Воздушные силы, КГВА, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Тelegram, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В Киеве воздушную тревогу объявили в 4:27, сразу после объявления в столице прогремели взрывы.

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В КГВА сообщили о работе ПВО в столице.

Воздушные силы отметили об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Обновлено: Ткаченко сообщил о попадании обломков и возгорании в Голосеевском и Подольском районах столицы.

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Прямая речь Ткаченко: "В результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах. Информация о пострадавших устанавливается, на место направляются службы".

Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Соломенский, Святошинский, Голосеевской и Подольский районы города.

Ткаченко позже добавил, что возгорания произошли на крышах жилых домов в Соломенском и Святошинском районе.

Прямая речь Кличко в 5:01: "Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском - пылает на территории промзоны. Предварительно - повреждены здания рядом. Все службы направляются на места".

"В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам пока никто не обращался".