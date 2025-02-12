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ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів та 53 артилерійські системи за добу

Ірина БалачукСереда, 12 лютого 2025, 07:21
ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів та 53 артилерійські системи за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони лише за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів та понад 370 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 853 030 (+1 150) осіб,
  • танків – 10 023 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20 871 (+27) од,
  • артилерійських систем – 22 976 (+53) од,
  • РСЗВ – 1 276 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 061 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164) од,
  • крилатих ракет – 3 057 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121) од,
  • спеціальної техніки – 3 742 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війніГенштаб
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