ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів та 53 артилерійські системи за добу
Середа, 12 лютого 2025, 07:21
Сили оборони лише за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів та понад 370 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 853 030 (+1 150) осіб,
- танків – 10 023 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20 871 (+27) од,
- артилерійських систем – 22 976 (+53) од,
- РСЗВ – 1 276 (+1) од,
- засобів ППО – 1 061 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164) од,
- крилатих ракет – 3 057 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121) од,
- спеціальної техніки – 3 742 (+1) од.
Дані уточнюються.