ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов и 53 артиллерийские системы за сутки
Среда, 12 февраля 2025, 07:21
Силы обороны только за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 853 030 (+1 150) человек,
- танков – 10 023 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 20 871 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 22 976 (+53) ед,
- РСЗО – 1 276 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 061 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164) ед,
- крылатых ракет – 3 057 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121) ед,
- специальной техники – 3 742 (+1) ед.
Данные уточняются.