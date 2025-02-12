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ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов и 53 артиллерийские системы за сутки

Ирина БалачукСреда, 12 февраля 2025, 07:21
ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов и 53 артиллерийские системы за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны только за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 853 030 (+1 150) человек,
  • танков – 10 023 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 871 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 22 976 (+53) ед,
  • РСЗО – 1 276 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 061 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164) ед,
  • крылатых ракет – 3 057 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121) ед,
  • специальной техники – 3 742 (+1) ед.

Данные уточняются.

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