ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов и 53 артиллерийские системы за сутки

Силы обороны только за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 853 030 (+1 150) человек,

танков – 10 023 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 20 871 (+27) ед,

артиллерийских систем – 22 976 (+53) ед,

РСЗО – 1 276 (+1) ед,

средств ПВО – 1 061 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164) ед,

крылатых ракет – 3 057 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121) ед,

специальной техники – 3 742 (+1) ед.

Данные уточняются.