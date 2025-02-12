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Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу – пошкодили інфраструктуру, АЗС і десятки авто

Ірина БалачукСереда, 12 лютого 2025, 07:42
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу – пошкодили інфраструктуру, АЗС і десятки авто
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Увечері 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого у місті пошкоджено низку об’єктів, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали". 

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Фото з Telegram СЕргія Лисака

Деталі: Він додав, що також від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах з артилерії, також скинули боєприпас з БпЛА та поцілили дроном-камікадзе.

Минулося без постраждалих.

Уночі над областю збили 3 російські безпілотники.

Передісторія:

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  • Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська увечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є пошкоджені будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад.

Дніпропетровська областьКривий Рігракетний удар
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