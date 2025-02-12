Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – повредили инфраструктуру, АЗС и десятки авто

Ирина БалачукСреда, 12 февраля 2025, 07:42
Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – повредили инфраструктуру, АЗС и десятки авто
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Вечером 11 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего в городе поврежден ряд объектов, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании. Повреждены 3 многоквартирных дома и 33 авто. Люди не пострадали". 

Реклама:
 
Фото из telegram Сергея Лысака

Детали: Он добавил, что также с вечера россияне атаковали Никопольский район. Били по райцентру, Марганецкой и Мировской громадах из артиллерии, также сбросили боеприпас с БпЛА и попали дроном-камикадзе. 

Обошлось без пострадавших.

Ночью над областью сбили 3 российских беспилотника.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска вечером 11 февраля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть поврежденные дома, объекты бизнеса и учебное заведение.

Днепропетровская областьКривой Рогракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСпасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
В США подтвердили визит посланника Трампа в Москву – забирал заложника
Зеленский поддержал закупку у Болгарии российских реакторов для ХАЭС
Минобороны начнет подписывать контракты с 18-24-летними: 1 млн грн будут платить частями
Трамп подтвердил, что отправил министра финансов в Украину
Все новости...
Днепропетровская область
Взрыв возле ТЦК в Павлограде: подозреваемых взяли под стражу без права на залог
Тысяча архивных дел пострадала из-за российского удара по Днепропетровщине
Россияне били по Никопольщине: повредили 2 предприятия, 20 домов и магазин
Последние новости
07:21
ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов и 53 артиллерийские системы за сутки
06:38
Россияне ночью атаковали Киевщину дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения – КОВА
05:44
фотоСпасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
05:26
ОбновленоВ результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко
04:36
ОбновленоВраг атаковал Киев баллистикой: прогремели взрывы, возникли пожары
03:58
Россия ограничивает информацию о Курщине, чтобы избежать обмена территориями в случае переговоров – ISW
02:54
Трамп отреагировал на освобождение Россией Фогеля
02:20
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
01:38
Россияне атаковали 12 громад Сумщины: есть погибшие и травмированные
00:42
Иордания заявляет о "непоколебимой позиции" против перемещения палестинцев из Сектора Газа
Все новости...
Реклама:
Реклама: