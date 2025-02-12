Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – повредили инфраструктуру, АЗС и десятки авто
Среда, 12 февраля 2025, 07:42
Вечером 11 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего в городе поврежден ряд объектов, но обошлось без пострадавших.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании. Повреждены 3 многоквартирных дома и 33 авто. Люди не пострадали".
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Детали: Он добавил, что также с вечера россияне атаковали Никопольский район. Били по райцентру, Марганецкой и Мировской громадах из артиллерии, также сбросили боеприпас с БпЛА и попали дроном-камикадзе.
Обошлось без пострадавших.
Ночью над областью сбили 3 российских беспилотника.
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Предыстория:
- Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска вечером 11 февраля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть поврежденные дома, объекты бизнеса и учебное заведение.