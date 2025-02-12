Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – повредили инфраструктуру, АЗС и десятки авто

Вечером 11 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего в городе поврежден ряд объектов, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании. Повреждены 3 многоквартирных дома и 33 авто. Люди не пострадали".

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Фото из telegram Сергея Лысака

Детали: Он добавил, что также с вечера россияне атаковали Никопольский район. Били по райцентру, Марганецкой и Мировской громадах из артиллерии, также сбросили боеприпас с БпЛА и попали дроном-камикадзе.

Обошлось без пострадавших.

Ночью над областью сбили 3 российских беспилотника.

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