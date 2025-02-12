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На фронті росіяни застосували 20 ракет та скинули на позиції ЗСУ майже 150 КАБ – Генштаб

Українська правдаСереда, 12 лютого 2025, 08:33
На фронті росіяни застосували 20 ракет та скинули на позиції ЗСУ майже 150 КАБ – Генштаб
Фото: Getty Images

За підрахунками Генштабу, минулої доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень, найбільша кількість з них – у районах Покровська та Торецька.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: Противник (11 лютого – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також – 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 174 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.

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Деталі: На Куп’янському напрямку минулої доби російські окупанти здійснили 7 атак. Сили оборони зупинили їхні штурми поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 9 разів, намагаючись просунутися вперед біля Новосергіївки, Нового, Зеленого Гаю, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 1 штурм неподалік Білогорівки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 30 штурмів у районах Водяного Другого, Піщаного, Покровська, Успенівки, Улакли, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Котлиного, Молодецького, Удачного, Надеждинки, Олексіївки, Дачного та Шевченка.

На Новопавлівському напрямку ворог 8 разів намагався прорватися поблизу Костянтинополя, але безуспішно.

На Гуляйпільському напрямку сталося 3 боєзіткнення поблизу Новосілки та Чарівного.

В операційній зоні на Курщині українські військові відбили 15 атак. Окупанти також завдали 40 авіаційних ударів, використавши 56 керованих авіабомб, і здійснили 634 артилерійські обстріли, зокрема 29 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог не проводив штурмових дій.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано ознак формування ударних угруповань противника.

російсько-українська війнаГенштабЗбройні сили
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