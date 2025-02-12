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На фронте россияне применили 20 ракет и сбросили на позиции ВСУ почти 150 КАБ – Генштаб

Украинская правдаСреда, 12 февраля 2025, 08:33
На фронте россияне применили 20 ракет и сбросили на позиции ВСУ почти 150 КАБ – Генштаб
Фото: Getty Images

По подсчетам Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, наибольшее количество из них – в районах Покровска и Торецка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: Противник (11 февраля – ред.) нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 20 ракет, а также – 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 6300 обстрелов, из них 174 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2354 дронов-камикадзе.

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Детали: На Купянском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 атак. Силы обороны остановили их штурмы вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 9 раз, пытаясь продвинуться вперед у Новосергиевки, Нового, Зеленого Гая, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении украинские защитники отбили 1 штурм неподалеку Белогоровки.

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На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты совершили 13 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 30 штурмов в районах Водяного Второго, Песчаного, Покровска, Успеновки, Улаклы, Тарасовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Надеждинки, Алексеевки, Дачного и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 8 раз пытался прорваться вблизи Константинополя, но безуспешно.

На Гуляйпольском направлении произошло 3 боестолкновения вблизи Новоселки и Чаривного.

В операционной зоне на Курщине украинские военные отбили 15 атак. Оккупанты также нанесли 40 авиационных ударов, использовав 56 управляемых авиабомб, и осуществили 634 артиллерийских обстрела, в том числе 29 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано признаков формирования ударных группировок противника.

российско-украинская войнаГенштабВооруженные силы
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