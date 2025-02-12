ОДА: На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи

У Сіверськодонецьку на окупованій Луганщині росіяни проводять профорієнтаційні заходи для учнів 9-х класів – представники військкоматів пропонують їм укласти контракти з армією РФ.

Джерело: Луганська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Для учнів дев’ятих класів у Сіверськодонецьку окупанти організували профорієнтаційні заходи. У якості роботодавців – представники російського військкомату, які агітують обрати потрібну країні-агресору спеціальність – укласти контракт з армією РФ".

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Деталі: Як повідомили в ОДА, згідно з новим російським законодавством, молодь може оминути строкову службу та одразу підписати контракт з армією Росії, після чого вирушити в зону бойових дій.

Також держадміністрація повідомляє, що з 1 вересня 2026 року в школах на окупованій Луганщині почнуть викладати суспільствознавство та "духовно-моральну культуру Росії" за новими спеціалізованими підручниками.

Зазначається, що ці підручники будуть засновані на так званих "традиційних цінностях" окупантів. Очікується, що предмет "основи духовно-моральної культури народів Росії" включать у навчальні програми 5-7 класів.