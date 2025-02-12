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ОДА: На Луганщине оккупанты агитируют девятиклассников подписывать контракты с армией РФ после школы

Украинская правдаСреда, 12 февраля 2025, 09:47
ОДА: На Луганщине оккупанты агитируют девятиклассников подписывать контракты с армией РФ после школы
Российские призывники, иллюстративное фото: Getty Images

В Северодонецке на оккупированной Луганщине россияне проводят профориентационные мероприятия для учеников 9-х классов – представители военкоматов предлагают им заключить контракты с армией РФ.

Источник: Луганская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Для учеников девятых классов в Северодонецке оккупанты организовали профориентационные мероприятия. В качестве работодателей – представители российского военкомата, которые агитируют выбрать нужную стране-агрессору специальность – подписать контракт с армией РФ".

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Детали: Как сообщили в ОГА, согласно новому российскому законодательству, молодежь может избежать срочной службы и сразу подписать контракт с армией России, после чего отправиться в зону боевых действий.

Также государственная администрация сообщает, что с 1 сентября 2026 года в школах на оккупированной Луганщине начнут преподавать обществознание и "духовно-нравственную культуру России" по новым специализированным учебникам.

Отмечается, что эти учебники будут основаны на так называемых "традиционных ценностях" оккупантов. Ожидается, что предмет "основы духовно-нравственной культуры народов России" войдет в учебные программы 5-7 классов.

армияоккупацияЛуганская областьвойна
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