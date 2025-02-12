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Наслідки удару РФ: на Чернігівщині 2 поранених, на Сумщині вирували пожежі, пошкоджене фермерське господарство

Станіслав ПогоріловСереда, 12 лютого 2025, 09:51
Наслідки удару РФ: на Чернігівщині 2 поранених, на Сумщині вирували пожежі, пошкоджене фермерське господарство
Фото: ДСНС

У ніч на 12 лютого російські загарбники атакували Чернігівську та Сумську області, били по критичній інфраструктурі, у результаті чого двоє людей були поранені, вирували пожежі, пошкоджене фермерське господарство.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, у Telegram, ДСНС у Facebook, Конотопська РДА у Facebook

Пряма мова Чауса: "Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі.

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Деталі: За його словами, двоє людей поранені, медики надали їм необхідну допомогу. "Станом на ранок займання вдалося локалізувати", - повідомив Чаус.

 

За даними ДСНС, на Сумщині рятувальники ліквідували пожежі в житловому секторі, які виникли внаслідок російських атак.

Повідомляється, що в Краснопільській громаді за двома різними адресами горіли оселі мирних громадян та приміщення господарського призначення. У Верхньосироватській громаді сталося займання у приватному житловому будинку.

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Також Контопська РДА вранці повідомила, що вночі у результаті падіння 2 БПлА на території Кролевецької громади було пошкоджене місцеве фермерське господарство.

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