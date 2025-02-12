Последствия удара РФ: на Черниговщине 2 раненых, на Сумщине бушевали пожары, повреждено фермерское хозяйство

В ночь на 12 февраля российские захватчики атаковали Черниговскую и Сумскую области, били по критической инфраструктуре, в результате чего два человека были ранены, бушевали пожары, повреждено фермерское хозяйство.

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, в Telegram, ГСЧС в Facebook, Конотопская РГА в Facebook

Прямая речь Чауса: "Сегодня ночью россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Прилуччине. Предположительно, били ударным дроном. Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки.

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Детали: По его словам, два человека ранены, медики оказали им необходимую помощь. "По состоянию на утро возгорание удалось локализовать", - сообщил Чаус.

По данным ГСЧС, на Сумщине спасатели ликвидировали пожары в жилом секторе, которые возникли в результате российских атак.

Сообщается, что в Краснопольской громаде по двум разным адресам горели дома мирных граждан и помещения хозяйственного назначения. В Верхнесыроватской громаде произошло возгорание в частном жилом доме.

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Также Контопская РГА утром сообщила, что ночью в результате падения 2 БПЛА на территории Кролевецкой громады было повреждено местное фермерское хозяйство.