Умєров назвав ключові питання для обговорення на "Рамштайні" під головуванням Британії
Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, яка вперше проходить під головуванням Великої Британії.
Джерело: Умєров у Facebook, передає "Європейська правда"
Деталі: У середу, 12 лютого, Умєров заявив, що це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.
Пряма мова Умєрова: "Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет".
Більше деталей: Очільник українського оборонного відомства зазначив, що на порядку денному:
- табільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;
- прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
- інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
Також, за словами Умєрова, під час засідання будуть обговорені питання розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, а також збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.
Як відомо, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, а також Мюнхенська безпекова конференція.
Передісторія:
- Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн".
- Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.
- За даними ЗМІ, очільник Міноборони СШ не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.
- Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.