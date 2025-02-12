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Умєров назвав ключові питання для обговорення на "Рамштайні" під головуванням Британії

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 12 лютого 2025, 11:09
Умєров назвав ключові питання для обговорення на Рамштайні під головуванням Британії
Рустем Умєров, фото: Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, яка вперше проходить під головуванням Великої Британії.

Джерело: Умєров у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: У середу, 12 лютого, Умєров заявив, що це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

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Пряма мова Умєрова: "Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет".

Більше деталей: Очільник українського оборонного відомства зазначив, що на порядку денному:

  • табільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;
  • прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
  • інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також, за словами Умєрова, під час засідання будуть обговорені питання розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, а також збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

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Як відомо, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, а також Мюнхенська безпекова конференція.

Передісторія:

  • Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн"
  • Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.
  • За даними ЗМІ, очільник Міноборони СШ не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.
  • Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше. 

РамштайнУмєров РустемУкраїнавійна
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