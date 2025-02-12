Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 12 февраля 2025, 11:09
Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на Рамштайн под председательством Британии
Рустем Умеров, фото: Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров начал работу на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, которая впервые проходит под председательством Великобритании.

Источник: Умеров в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: В среду, 12 февраля, Умеров заявил, что это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

Реклама:

Прямая речь Умерова: "Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет".

Больше деталей: Глава украинского оборонного ведомства отметил, что на повестке дня:

  • стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году;
  • ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов;
  • инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Также, по словам Умерова, во время заседания будут обсуждаться вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

РЕКЛАМА:

Как известно, помимо "Рамштайна", на этой неделе состоятся заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

Предыстория:

  • Ранее официально стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн".
  • Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.
  • По данным СМИ, глава Минобороны США не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.
  • Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.

РамштайнУмеров РустемУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
инфографикаМнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС
Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
В США подтвердили визит посланника Трампа в Москву – забирал заложника
Зеленский поддержал закупку у Болгарии российских реакторов для ХАЭС
Минобороны начнет подписывать контракты с 18-24-летними: 1 млн грн будут платить частями
Все новости...
Спасатели показали последствия российской атаки баллистикой в Киеве: 1 погибший, 4 пострадавших
Россияне ночью атаковали Киевщину дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения – КОВА
Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – повредили инфраструктуру, АЗС и десятки авто
ПВО сбила 6 баллистических ракет и 71 российский дрон
Последние новости
11:56
Совет продлил срок повторного прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных"
11:55
Дуда ожидает, что Трампа предложит решение для завершения войны в Украине
11:48
Украинцы теряют интерес к покупке и продаже недвижимости
11:45
Приднестровье впервые закупило газ на бирже в Румынии через посредника
11:43
ISW: Кремль может готовить диверсии и убийства оппозиционеров за рубежом, чтобы обвинить Украину
11:32
Пасха 2025: когда, как подготовиться и почему совпадает с католической
11:30
Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных показателей
11:18
инфографикаМнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС
11:15
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии в Украине
11:09
Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии
Все новости...
Реклама:
Реклама: