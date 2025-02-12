Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии

Министр обороны Украины Рустем Умеров начал работу на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, которая впервые проходит под председательством Великобритании.

Источник: Умеров в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: В среду, 12 февраля, Умеров заявил, что это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

Реклама:

Прямая речь Умерова: "Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет".

Больше деталей: Глава украинского оборонного ведомства отметил, что на повестке дня:

стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году;

ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов;

инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Также, по словам Умерова, во время заседания будут обсуждаться вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

РЕКЛАМА:

Как известно, помимо "Рамштайна", на этой неделе состоятся заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

Предыстория: