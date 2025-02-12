Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии
Министр обороны Украины Рустем Умеров начал работу на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, которая впервые проходит под председательством Великобритании.
Источник: Умеров в Facebook, передает "Европейская правда"
Детали: В среду, 12 февраля, Умеров заявил, что это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.
Прямая речь Умерова: "Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет".
Больше деталей: Глава украинского оборонного ведомства отметил, что на повестке дня:
- стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году;
- ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов;
- инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.
Также, по словам Умерова, во время заседания будут обсуждаться вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.
Как известно, помимо "Рамштайна", на этой неделе состоятся заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.
Предыстория:
- Ранее официально стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн".
- Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.
- По данным СМИ, глава Минобороны США не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.
- Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.