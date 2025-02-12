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Думки українців щодо призупинення фінансування USAID розділились – КМІС

Ірина БалачукСереда, 12 лютого 2025, 11:18

69% опитаних українців вважають, що призупинення фінансування USAID матиме деякі або значні негативні наслідки для України, водночас 59% вбачають у цьому елемент справедливості, вважаючи, що деякі проєкти "проїдали гроші чи займалися непотрібними справами".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на початку лютого

Деталі: 22% опитаних переконані, що призупинення фінансування USAID матиме значний негативний вплив, оскільки проєкти робили істотний внесок у розвиток України. Водночас 12% поділяють думку, що особливо наслідків для України не буде, оскільки проєкти переважно проїдали гроші чи займалися непотрібним справами.  

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Інфографіка КМІС

Найбільше ж респондентів – 47% – вважають, що матиме місце деякий негативний вплив, але разом із цим вони переконані, що це буде справедливим покаранням для тих, хто проїдав гроші чи займався непотрібним справами.

Ще є 19% українців не визначилися щодо цього питання.

КМІС зазначає, що попри деякі коливання загалом незалежно від регіону проживання ставлення до призупинення фінансування проєктів USAID є досить подібним і всюди доволі двозначним. 

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Інфографіка КМІС

Соціологи нагадали, що проєкти USAID реалізовувалися в дуже різних сферах – від освіти та охорони здоров’я до підтримки незалежних медіа. Вони також акцентують, що українці переважно були і є слабко поінформованими про проєкти. 

Дослідження проходило 4-9 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, що контролюються урядом України. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія: 

соціологіядопомога Україні
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