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Мнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС

Ирина БалачукСреда, 12 февраля 2025, 11:18
Мнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС
Фото иллюстративное с Getty Images

69% опрошенных украинцев считают, что приостановление финансирования USAID будет иметь некоторые или значительные негативные последствия для Украины, в то же время 59% видят в этом элемент справедливости, поскольку считают, что некоторые проекты "проедали деньги или занимались ненужными делами".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в начале февраля

Детали: 22% опрошенных убеждены, что приостановление финансирования USAID будет иметь значительное негативное влияние, поскольку проекты делали существенный вклад в развитие Украины. В то же время 12% разделяют мнение, что особо последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами. 

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Инфографика КМИС

Больше всего респондентов – 47% – считают, что будет иметь место некоторое негативное влияние, но вместе с этим они убеждены, что это будет справедливым наказанием для тех, кто проедал деньги или занимался ненужным делами.

Еще 19% украинцев не смогли ответить на этот вопрос.

КМИС отмечает, что несмотря на некоторые колебания, в целом независимо от региона проживания отношение к приостановлению финансирования проектов USAID является достаточно похожим и везде довольно двусмысленным. 

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ИНфографика КМИС

Социологи напомнили, что проекты USAID реализовывались в очень разных сферах – от образования и здравоохранения до поддержки независимых медиа. Они также акцентируют, что украинцы преимущественно были и есть слабо информированы о проектах.

Исследование проходило 4-9 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, контролируемых правительством Украины. 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

социологияпомощь Украине
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