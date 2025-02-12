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ISW: Кремль може готувати диверсії та вбивства опозиціонерів за кордоном, щоб звинуватити Україну

Українська правдаСереда, 12 лютого 2025, 11:43
ISW: Кремль може готувати диверсії та вбивства опозиціонерів за кордоном, щоб звинуватити Україну
Кремль, ілюстративне фото: Getty Images

Російська влада може створювати інформаційний фон для можливих атак у Балтійському морі та проти російських опозиціонерів за кордоном, щоб дискредитувати Україну.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "11 лютого Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Головне управління військової розвідки України за допомогою невідомих західних країн має намір підірвати іноземне судно в Балтійському морі, щоб спонукати НАТО заблокувати доступ Росії до моря та почати прямий збройний конфлікт між РФ та НАТО".

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Деталі: За інформацією аналітиків ISW, росіяни раніше заявляли, що ГУР планує замахи на російських опозиціонерів, які живуть за кордоном, щоб потім звинуватити у вбивствах РФ та зірвати майбутні мирні переговори.

В ISW зауважили, що СЗР РФ вже звинувачувала українську сторону та інші західні країни в організації фальшивих атак, щоб очорнити Україну та послабити її єдність із Заходом. 

ISWдиверсантиросійсько-українська війна
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