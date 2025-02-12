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ISW: Кремль может готовить диверсии и убийства оппозиционеров за рубежом, чтобы обвинить Украину

Украинская правдаСреда, 12 февраля 2025, 11:43
ISW: Кремль может готовить диверсии и убийства оппозиционеров за рубежом, чтобы обвинить Украину
Кремль иллюстративное фото: Getty Images

Российские власти могут создавать информационный фон для возможных атак в Балтийском море и против российских оппозиционеров за рубежом, чтобы дискредитировать Украину.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Дословно: "11 февраля Служба внешней разведки России заявила, что Главное управление разведки Украины с помощью неизвестных западных стран планирует подорвать иностранное судно в Балтийском море, чтобы подтолкнуть НАТО заблокировать доступ России к морю и начать прямой вооруженный конфликт между РФ и НАТО".

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Детали: По данным аналитиков ISW, ранее россияне заявляли, что ГУР планирует покушения на российских оппозиционеров, которые живут за рубежом, чтобы затем обвинить РФ в убийствах и сорвать будущие мирные переговоры.

В ISW отметили, что СЗР РФ уже обвиняла Украину и другие западные страны в организации фальшивых атак, чтобы очернить Украину и ослабить её единство с Западом.

ISWдиверсантыроссийско-украинская война
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