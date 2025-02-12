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Зеленський: Готовий до зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Ірина БалачукСереда, 12 лютого 2025, 12:23
Зеленський: Готовий до зустрічі з Трампом у Вашингтоні
Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2024 року. Фото з сайту ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у США, як тільки команди погодять дати і порядок денний такого візиту.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Пряма мова президента: "Що стосується президента Трампа – він казав, що чекає мене у Вашингтоні. А ми дуже чекаємо, що наші команди узгодять дати і план зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Тобто, як тільки це буде погоджено, ми готові – я готовий – до зустрічі".

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Деталі: Він також додав, що представників української влади чекає "дуже насичений тиждень і місяць", бо заплановано дуже багато зустрічей і "активізувалася ще сильніше робота з американською стороною".

"У нас будуть зустрічі з командою президента Трампа. Я думаю, я зустрінусь найближчими днями в Мюнхені з віцепрезидентом Венсом і з усією командою. Також у мене планується низка зустрічей – там два десятки важливих сенаторів і конгресменів – це будуть окремі, різні зустрічі. І також багато зустрічей з європейськими лідерами. Ми розраховуємо, що моя команда буде мати можливість контактів і з Келлогом (спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог – ред.), і з іншими представниками команди Трампа", – сказав Зеленський.

Він також додав, що "до і після Мюнхена... до нас в Україну приїдуть представники Білого дому".     

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ЗеленськийТрампСША
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