Зеленский: Готов к встрече с Трампом в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Фото с сайта ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в США, как только команды согласуют даты и повестку дня такого визита.

Источник: Зеленский в интервью The Guardian

Прямая речь президента: "Что касается президента Трампа – он говорил, что ждет меня в Вашингтоне. А мы очень ждем, что наши команды согласуют даты и план встреч в Соединенных Штатах Америки. То есть, как только это будет согласовано, мы готовы – я готов – к встрече".

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Детали: Он также добавил, что представителей украинской власти ждет "очень насыщенная неделя и месяц", потому что запланировано очень много встреч и "активизировалась еще сильнее работа с американской стороной".

"У нас будут встречи с командой президента Трампа. Я думаю, я встречусь в ближайшие дни в Мюнхене с вице-президентом Вэнсом и со всей командой. Также у меня планируется ряд встреч – там два десятка важных сенаторов и конгрессменов – это будут отдельные, разные встречи. И также много встреч с европейскими лидерами. Мы рассчитываем, что моя команда будет иметь возможность контактов и с Келлогом (спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог – ред.), и с другими представителями команды Трампа", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что "до и после Мюнхена… к нам в Украину приедут представители Белого дома".

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