Населення України становить 32 млн осіб – віцепрем’єр Чернишов
З 1991 року, коли Україна здобула незалежність, кількість її населення через міграцію та війну скоротилася з 52 до 32 мільйонів осіб у 2024 році.
Джерело: віцепрем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Die Welt
Пряма мова: "У день своєї незалежності, 1991 року, Україна була державою з 52 мільйонами людей. За десять років це число впало до 48 мільйонів. До першого вторгнення (РФ у 2014 році – ред.), було лише 45 мільйонів. У 2015 році, після анексії Криму, кількість впала до 42 мільйонів".
Деталі: За словами Чернишова, станом на кінець 2024 року в Україні залишилось близько 32 мільйонів людей.
Також він підкреслив, що загальна кількість українців як нації складає близько 60 мільйонів осіб, адже половина з них мешкає за кордоном і є діаспорою. Деякі з цих людей виїхали з України ще до повномасштабної війни.
Віцепрем'єр зазначив, що близько 5 мільйонів осіб із захищеним статусом виїхали після 2024 року, коли РФ вторглась повномасштабно.
"Ми хочемо залишатися на зв’язку з усіма українцями, які живуть за кордоном. Ми не хочемо, щоб вони відчували себе відірваними від української ідеї, а щоб відчували зв’язок з державою", – підкреслив Чернишов.
Нагадаємо:
- За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України навесні 2025 року, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051-го – до 25,2 мільйона.
- У липні 2025 року ООН повідомляла, що до 2100 року населення України може скоротитися до 15,3 мільйона людей.
- У жовтні 2025 року Інститут демографії та проблем якості життя НАН прогнозує, що до 2051 року населення України може скоротитися до 25,2 мільйона осіб. Для мінімізації наслідків цієї кризи Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року.