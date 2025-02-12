Населення України становить 32 млн осіб – віцепрем’єр Чернишов

З 1991 року, коли Україна здобула незалежність, кількість її населення через міграцію та війну скоротилася з 52 до 32 мільйонів осіб у 2024 році.

Джерело: віцепрем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Die Welt

Пряма мова: "У день своєї незалежності, 1991 року, Україна була державою з 52 мільйонами людей. За десять років це число впало до 48 мільйонів. До першого вторгнення (РФ у 2014 році – ред.), було лише 45 мільйонів. У 2015 році, після анексії Криму, кількість впала до 42 мільйонів".

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Деталі: За словами Чернишова, станом на кінець 2024 року в Україні залишилось близько 32 мільйонів людей.

Також він підкреслив, що загальна кількість українців як нації складає близько 60 мільйонів осіб, адже половина з них мешкає за кордоном і є діаспорою. Деякі з цих людей виїхали з України ще до повномасштабної війни.

Віцепрем'єр зазначив, що близько 5 мільйонів осіб із захищеним статусом виїхали після 2024 року, коли РФ вторглась повномасштабно.

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"Ми хочемо залишатися на зв’язку з усіма українцями, які живуть за кордоном. Ми не хочемо, щоб вони відчували себе відірваними від української ідеї, а щоб відчували зв’язок з державою", – підкреслив Чернишов.

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