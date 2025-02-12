Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов
С 1991 года, когда Украина стала независимой, количество ее населения из-за миграции и войны сократилось с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.
Источник: вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt
Прямая речь: "В день своей независимости, в 1991 году, Украина была государством с 52 миллионами человек. За десять лет это число упало до 48 миллионов. До первого вторжения (РФ в 2014 году – ред.) было лишь 45 миллионов. В 2015 году, после аннексии Крыма, численность сократилась до 42 миллионов."
Детали: По словам Чернышова, на конец 2024 года в Украине осталось около 32 миллионов человек.
Он также подчеркнул, что общее число украинцев как нации составляет около 60 миллионов человек, так как половина из них живет за рубежом и является диаспорой. Некоторые из этих людей уехали из Украины еще до полномасштабной войны.
Вице-премьер отметил, что около 5 миллионов человек с защищенным статусом уехали после 2024 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение.
"Мы хотим оставаться на связи со всеми украинцами, которые живут за рубежом. Мы не хотим, чтобы они чувствовали себя оторванными от украинской идеи, а чтобы они ощущали связь с государством", – подчеркнул Чернышов.
Напоминаем:
- По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, весной 2025 года до 2041 года население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона.
- В июле 2025 года ООН сообщала, что к 2100 году население Украины может сократиться до 15,3 миллиона человек.
- В октябре 2025 года Институт демографии и проблем качества жизни НАН прогнозирует, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. Для минимизации последствий этой кризиса Кабмин утвердил Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года.