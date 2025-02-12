Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов

Украинская правдаСреда, 12 февраля 2025, 12:33
Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов
Фото: Getty Images

С 1991 года, когда Украина стала независимой, количество ее населения из-за миграции и войны сократилось с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.

Источник: вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt

Прямая речь: "В день своей независимости, в 1991 году, Украина была государством с 52 миллионами человек. За десять лет это число упало до 48 миллионов. До первого вторжения (РФ в 2014 году – ред.) было лишь 45 миллионов. В 2015 году, после аннексии Крыма, численность сократилась до 42 миллионов."

Реклама:

Детали: По словам Чернышова, на конец 2024 года в Украине осталось около 32 миллионов человек.

Он также подчеркнул, что общее число украинцев как нации составляет около 60 миллионов человек, так как половина из них живет за рубежом и является диаспорой. Некоторые из этих людей уехали из Украины еще до полномасштабной войны.

Вице-премьер отметил, что около 5 миллионов человек с защищенным статусом уехали после 2024 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение.

РЕКЛАМА:

"Мы хотим оставаться на связи со всеми украинцами, которые живут за рубежом. Мы не хотим, чтобы они чувствовали себя оторванными от украинской идеи, а чтобы они ощущали связь с государством", – подчеркнул Чернышов.

Напоминаем:

  • По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, весной 2025 года до 2041 года население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона.
  • В июле 2025 года ООН сообщала, что к 2100 году население Украины может сократиться до 15,3 миллиона человек.
  • В октябре 2025 года Институт демографии и проблем качества жизни НАН прогнозирует, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. Для минимизации последствий этой кризиса Кабмин утвердил Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года.

УкраинаЧернышев Алексей
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы
фотоСБУ разоблачила топовую "крысу" в своих рядах: говорят, задерживал лично Малюк
Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов
Зеленский: Готов к встрече с Трампом в Вашингтоне
инфографикаМнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС
Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии
Все новости...
Украина
Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных показателей
Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии
Восстановить счет в швейцарском банке. Ленцерхайде впервые примет чемпионат мира по биатлону
Последние новости
13:46
В Украине введут Национальный день молитвы – решение ВР
13:43
В Харьковском ТЦК мужчина с ножом ранил военного
13:37
Фонд гарантирования повторно выставил на продажу активы банка "Сич"
13:36
Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ погибли некоторые люди в ОП
13:35
Япония добивается отмены пошлин Трампа на свою сталь и алюминий
13:35
В Румынии официально вступил в должность временный президент, который заменит Йоханниса
13:34
Дело об убытках "Укрзализныци": апелляция оставила нардепу Бондарю залог 100 млн
13:32
Если сможем серьезно увеличить свою армию, то можем быть и без миротворцев – Зеленский
13:29
ФотоУмеров встретился с новым шефом Пентагона в Брюсселе
13:29
В прошлом году почти 97% публичных закупок на восстановление прошли без конкуренции
Все новости...
Реклама:
Реклама: