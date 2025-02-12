Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов

С 1991 года, когда Украина стала независимой, количество ее населения из-за миграции и войны сократилось с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.

Источник: вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt

Прямая речь: "В день своей независимости, в 1991 году, Украина была государством с 52 миллионами человек. За десять лет это число упало до 48 миллионов. До первого вторжения (РФ в 2014 году – ред.) было лишь 45 миллионов. В 2015 году, после аннексии Крыма, численность сократилась до 42 миллионов."

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Детали: По словам Чернышова, на конец 2024 года в Украине осталось около 32 миллионов человек.

Он также подчеркнул, что общее число украинцев как нации составляет около 60 миллионов человек, так как половина из них живет за рубежом и является диаспорой. Некоторые из этих людей уехали из Украины еще до полномасштабной войны.

Вице-премьер отметил, что около 5 миллионов человек с защищенным статусом уехали после 2024 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение.

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"Мы хотим оставаться на связи со всеми украинцами, которые живут за рубежом. Мы не хотим, чтобы они чувствовали себя оторванными от украинской идеи, а чтобы они ощущали связь с государством", – подчеркнул Чернышов.

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