СБУ викрила топового "щура" у своїх лавах: кажуть, затримував особисто Малюк

Служба безпеки повідомила про викриття "щура" ФСБ Росії у свої лавах, ним виявився керівник штабу Антитерористичного центру СБУ.

Джерело: пресслужба СБУ, джерела УП в Службі безпеки

Дослівно: "Затримував зрадника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на ворога працював керівник штабу Антитерористичного центру СБ України".

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Деталі: В СБУ не називають прізвище зрадника, але за даними джерел "Української правди" в СБУ, це полковник Дмитро Козюра.

Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

Дослівно: "Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав верховному головнокомандувачу, президентові України Володимиру Зеленському".

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Пряма мова Малюка: "Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу".

Більше деталей: Повідомляється, що також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", — сказав Малюк.

В СБУ пообіцяли повідомити найближчим часом про деталі спецоперації.