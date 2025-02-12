СБУ разоблачила топовую "крысу" в своих рядах: говорят, задерживал лично Малюк

Служба безопасности сообщила о разоблачении "крысы" ФСБ России в своих рядах, им оказался руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ, источники УП в Службе безопасности

Дословно: "Задерживал предателя сегодня утром лично председатель СБУ Василий Малюк. Как оказалось, на врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины".

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Детали: В СБУ не называют фамилию предателя, но по данным источников "Украинской правды" в СБУ, это полковник Дмитрий Козюра.

Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".

Дословно: "Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому".

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Прямая речь Малюка: "Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу".

Больше деталей: Сообщается, что также через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.

В СБУ пообещали сообщить в ближайшее время о деталях спецоперации.