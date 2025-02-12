Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ разоблачила топовую "крысу" в своих рядах: говорят, задерживал лично Малюк

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 13:19
СБУ разоблачила топовую крысу в своих рядах: говорят, задерживал лично Малюк
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о разоблачении "крысы" ФСБ России в своих рядах, им оказался руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ, источники УП в Службе безопасности

Дословно: "Задерживал предателя сегодня утром лично председатель СБУ Василий Малюк. Как оказалось, на врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины".

Реклама:

Детали: В СБУ не называют фамилию предателя, но по данным источников "Украинской правды" в СБУ, это полковник Дмитрий Козюра.

Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".

Дословно: "Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Малюка: "Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу".

Больше деталей: Сообщается, что также через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.

В СБУ пообещали сообщить в ближайшее время о деталях спецоперации.

СБУроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы
фотоСБУ разоблачила топовую "крысу" в своих рядах: говорят, задерживал лично Малюк
Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов
Зеленский: Готов к встрече с Трампом в Вашингтоне
инфографикаМнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС
Умеров назвал ключевые вопросы для обсуждения на "Рамштайн" под председательством Британии
Все новости...
СБУ
На Киевщине проводят мероприятия по безопасности: будут проверять документы, могут ограничить проезд
СБУ и НАБУ разоблачили экс-чиновника "Укроборонпрома" на хищении 107 миллионов
СБУ: Психотерапевт и диакон УПЦ МП сливали врагу информацию о ВСУ
Последние новости
13:46
В Украине введут Национальный день молитвы – решение ВР
13:43
В Харьковском ТЦК мужчина с ножом ранил военного
13:37
Фонд гарантирования повторно выставил на продажу активы банка "Сич"
13:36
Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ погибли некоторые люди в ОП
13:35
Япония добивается отмены пошлин Трампа на свою сталь и алюминий
13:35
В Румынии официально вступил в должность временный президент, который заменит Йоханниса
13:34
Дело об убытках "Укрзализныци": апелляция оставила нардепу Бондарю залог 100 млн
13:32
Если сможем серьезно увеличить свою армию, то можем быть и без миротворцев – Зеленский
13:29
ФотоУмеров встретился с новым шефом Пентагона в Брюсселе
13:29
В прошлом году почти 97% публичных закупок на восстановление прошли без конкуренции
Все новости...
Реклама:
Реклама: