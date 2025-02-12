На території Молдови знайшли один з дронів, які РФ запускає під час атак на Україну

У Молдові знайшли безпілотник в полі недалеко від населеного пункту Салчия Тараклійського району.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву молдовської поліції, яку наводить TV8

Деталі: Територія, де виявили дрон, оточена, фахівці вибухотехнічного відділу мають її детально обстежити. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухових речовин у дроні не виявлено.

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Жодних ризиків і небезпек для безпеки громадян у цьому районі немає. Розслідування на місці триває.

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Поліція звертається до громадян, які виявлять дрони, що впали на землю, або інші підозрілі пристрої, – не наближатися до них і не торкатися, а негайно повідомити в поліцію за номером екстреної служби.

РФ часто використовує подібні дрони без вибухівки під час атак на Україну для виснаження систем протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.