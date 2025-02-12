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На территории Молдовы нашли один из дронов, которые РФ запускает во время атак на Украину

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 12 февраля 2025, 15:18
На территории Молдовы нашли один из дронов, которые РФ запускает во время атак на Украину
Фото: Nokta

В Молдове нашли беспилотник в поле недалеко от населенного пункта Салчия Тараклийского района.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление молдавской полиции, которое приводит TV8

Детали: Территория, где обнаружили дрон, оцеплена, специалисты взрывотехнического отдела должны ее детально обследовать. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатых веществ в дроне не обнаружено.

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Никаких рисков и опасностей для безопасности граждан в этом районе нет. Расследование на месте продолжается.

 
Nokta

Полиция обращается к гражданам, которые обнаружат упавшие на землю дроны или другие подозрительные устройства, – не приближаться к ним и не прикасаться, а немедленно сообщить в полицию по номеру экстренной службы.

РФ часто использует подобные дроны без взрывчатки во время атак на Украину для истощения систем противовоздушной обороны.

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.

РосcияМолдовабеспилотники
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