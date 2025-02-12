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Глава Пентагону назвав вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року нереалістичними

Христина БондарєваСереда, 12 лютого 2025, 16:22
Глава Пентагону назвав вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року нереалістичними
Піт Гегсет. ілюстративне фото з Вікіпедії

Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Джерело: Гегсет у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн" 12 лютого в Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Гегсет наголосив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. При цьому він зазначив, що на це питання потрібно дивитись з реалістичної перспективи.

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"Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир… з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, шоб визнати: повернення до кордонів які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", – сказав глава Пентагону, додавши, що переслідування цієї ілюзорної мети тільки продовжить війну та страждання.

Він сказав, що тривалий мир в Україні повинен бути укладений на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову. "Це не має бути Мінськ 3.0", – сказав Гегсет.

У цьому контексті він сказав, що "Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання".

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Натомість, додав він, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. 

"Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення", – сказав Гегсет.

Він також сказав, що "американські війська не будуть розгорнуті в Україні" як частина будь-якої гарантії безпеки.

Передісторія:

СШАвійна
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