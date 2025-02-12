Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 16:22
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
Пит Хегсет. иллюстративное фото из Википедии

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Источник: Хегсет в своей речи на заседании формата "Рамштайн" 12 февраля в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине дипломатическим путем. При этом он отметил, что на этот вопрос нужно смотреть с реалистичной перспективы.

Реклама:

"Мы сможем закончить эту разрушительную войну и установить длительный мир... с реалистичной оценкой поля боя. Мы стремимся, как и вы, к суверенной и процветающей Украине. Но мы должны начать с того, чтобы признать: возвращение к границам которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", – сказал глава Пентагона, добавив, что преследование этой иллюзорной цели только продлит войну и страдания.

Он сказал, что длительный мир в Украине должен быть заключен на основе прочных гарантий безопасности, которые бы гарантировали, что война не начнется снова. "Это не должен быть Минск 3.0", – сказал Хегсет.

В этом контексте он сказал, что "Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом переговорного урегулирования".

РЕКЛАМА:

Он добавил, что любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.

"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в любой момент, они должны быть развернуты как часть миссии за пределами НАТО и не подпадать под действие статьи 5. Также должен быть обеспечен надежный международный надзор за линией соприкосновения", – сказал Хегсет.

Он также сказал, что "американские войска не будут развернуты в Украине" как часть любой гарантии безопасности.

Предыстория:

СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
фото, видеоОперация "Щур": в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах
В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: "Это невозможно"
Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы
фотоСБУ разоблачила топовую "крысу" в своих рядах: задерживал лично Малюк
Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов
Все новости...
Если сможем серьезно увеличить свою армию, то можем быть и без миротворцев – Зеленский
Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ погибли некоторые люди в ОП
Рютте: Путин проиграет, если нападет на НАТО
В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, который не захотел служить
Последние новости
16:40
В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, который не захотел служить
16:39
фотоПорошенко заявил, что его снова не пустили на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в ГБР
16:37
Великобритания в этом году выделит 4,5 млрд фунтов на военную помощь Украине
16:36
Минздрав: В ряде областей Украины могут ввести локальный карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ
16:32
Украинские ферросплавные заводы сократили производство почти на 50%
16:28
Китайского художника-диссидента Ай Вэйвея депортировали из Швейцарии
16:25
Американские корпорации массово привлекают европейские кредиты - Bloomberg
16:23
Швейцария полностью присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России
16:22
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
16:15
Январь 2025 был самым теплым в Украине и мире за всю историю наблюдений
Все новости...
Реклама:
Реклама: