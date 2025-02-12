Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Источник: Хегсет в своей речи на заседании формата "Рамштайн" 12 февраля в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине дипломатическим путем. При этом он отметил, что на этот вопрос нужно смотреть с реалистичной перспективы.

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"Мы сможем закончить эту разрушительную войну и установить длительный мир... с реалистичной оценкой поля боя. Мы стремимся, как и вы, к суверенной и процветающей Украине. Но мы должны начать с того, чтобы признать: возвращение к границам которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", – сказал глава Пентагона, добавив, что преследование этой иллюзорной цели только продлит войну и страдания.

Он сказал, что длительный мир в Украине должен быть заключен на основе прочных гарантий безопасности, которые бы гарантировали, что война не начнется снова. "Это не должен быть Минск 3.0", – сказал Хегсет.

В этом контексте он сказал, что "Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом переговорного урегулирования".

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Он добавил, что любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.

"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в любой момент, они должны быть развернуты как часть миссии за пределами НАТО и не подпадать под действие статьи 5. Также должен быть обеспечен надежный международный надзор за линией соприкосновения", – сказал Хегсет.

Он также сказал, что "американские войска не будут развернуты в Украине" как часть любой гарантии безопасности.

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