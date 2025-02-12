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Зниження цін на енергоносії допоможе посадити РФ за стіл переговорів – глава Пентагону

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 12 лютого 2025, 17:05
Зниження цін на енергоносії допоможе посадити РФ за стіл переговорів – глава Пентагону
Піт Гегсет, фото: Getty images

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів для врегулювання війни в Україні.  

Джерело: "Європейська правда", Гегсет у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн" в Брюсселі у середу

Деталі: Гегсет відзначив, що для того, щоб сприяти ефективній дипломатії і знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент США Дональд Трамп розблокує американський видобуток енергоносіїв. Він закликав інші країни зробити те ж саме. 

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"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів", – сказав Гегсет.

На "Рамштайні" 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Він також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

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Гегсет також заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

РамштайнТрампПутінпереговори
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