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Снижение цен на энергоносители поможет посадить РФ за стол переговоров – глава Пентагона

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 12 февраля 2025, 17:05
Снижение цен на энергоносители поможет посадить РФ за стол переговоров – глава Пентагона
Пит Хегсет, фото: Getty images

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что снижение цен на энергоносители в сочетании с эффективным применением энергетических санкций поможет посадить Россию за стол переговоров для урегулирования войны в Украине.

Источник: "Европейская правда", Хегсет в своей речи на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе в среду

Детали: Хегсет отметил, что для того, чтобы способствовать эффективной дипломатии и снизить цены на энергоносители, которые финансируют российскую военную машину, президент США Дональд Трамп разблокирует американскую добычу энергоносителей. Он призвал другие страны сделать то же самое.

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"Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал Хегсет.

На "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

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Хегсет также заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

РамштайнТрампПутинпереговоры
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