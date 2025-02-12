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Зеленський вважає, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО

Анастасія ПроцСереда, 12 лютого 2025, 17:09
Зеленський вважає, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО
Ілюстративне фото: Getty Images

На думку президента Володимира Зеленського, якщо Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, їй доведеться подвоїти свою армію, щоб мати сили протистояти Росії.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю виданню Economist

Деталі: Зеленський зазначив, що наразі членство України в НАТО наразі виглядає малоймовірним через опір з боку Німеччини, Угорщини та США. 

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Водночас, на його думку, ситуація може змінитися, якщо президент США Дональд Трамп "попросить про це".

Попри це, Зеленський наголосив, що Україна не відмовляється від прагнення до НАТО, але якщо двері до Альянсу "залишатимуться зачиненими", країна повинна "побудувати НАТО у себе", тобто значно зміцнити власну армію.

Пряма мова: "Ми повинні подвоїти армію. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією."

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Деталі: Також президент вважає, що США можуть надати гарантії безпеки, не звертаючись до Росії, а Європа могла б допомогти у фінансуванні. 

Що передувало:

  • Раніше Зеленський висловив упевненість, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.
  • Водночас сам американський президент говорив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що попередня адміністрація США декларувала підтримку членства України в Альянсі.

ЗеленськийНАТО
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