Зеленский считает, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не возьмут в НАТО

По мнению президента Владимира Зеленского, если Украина не станет членом Североатлантического альянса, ей придется удвоить свою армию, чтобы иметь силы противостоять России.

Источник: Зеленский в интервью изданию Economist

Детали: Зеленский отметил, что сейчас членство Украины в НАТО пока выглядит маловероятным из-за сопротивления со стороны Германии, Венгрии и США.

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В то же время, по его мнению, ситуация может измениться, если президент США Дональд Трамп "попросит об этом".

Несмотря на это, Зеленский отметил, что Украина не отказывается от стремления в НАТО, но если двери в Альянс "будут оставаться закрытыми", страна должна "построить НАТО у себя", то есть значительно укрепить собственную армию.

Прямая речь: "Мы должны удвоить армию. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией.".

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Детали: Также президент считает, что США могут предоставить гарантии безопасности, не обращаясь к России, а Европа могла бы помочь в финансировании.

Что предшествовало: