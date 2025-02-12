Зеленский считает, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не возьмут в НАТО
По мнению президента Владимира Зеленского, если Украина не станет членом Североатлантического альянса, ей придется удвоить свою армию, чтобы иметь силы противостоять России.
Источник: Зеленский в интервью изданию Economist
Детали: Зеленский отметил, что сейчас членство Украины в НАТО пока выглядит маловероятным из-за сопротивления со стороны Германии, Венгрии и США.
В то же время, по его мнению, ситуация может измениться, если президент США Дональд Трамп "попросит об этом".
Несмотря на это, Зеленский отметил, что Украина не отказывается от стремления в НАТО, но если двери в Альянс "будут оставаться закрытыми", страна должна "построить НАТО у себя", то есть значительно укрепить собственную армию.
Прямая речь: "Мы должны удвоить армию. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией.".
Детали: Также президент считает, что США могут предоставить гарантии безопасности, не обращаясь к России, а Европа могла бы помочь в финансировании.
Что предшествовало:
- Ранее Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.
- В то же время сам американский президент говорил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что предыдущая администрация США декларировала поддержку членства Украины в Альянсе.