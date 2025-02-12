Глава Пентагону хоче, щоб Європа взяла на себе більшу частину військової допомоги Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.
Джерело: "Європейська правда" наводить слова Гегсета перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі
Деталі: Як вказав Гегсет, "захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО".
Саме тому Європа "має забезпечити переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", додав він.
"Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою", – зазначив глава Пентагону.
Раніше глава Пентагону заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.
Крім того, Гегсет вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.