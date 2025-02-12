Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Глава Пентагону хоче, щоб Європа взяла на себе більшу частину військової допомоги Україні

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 12 лютого 2025, 17:32
Глава Пентагону хоче, щоб Європа взяла на себе більшу частину військової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" наводить слова Гегсета перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі

Деталі: Як вказав Гегсет, "захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО".

Реклама:

Саме тому Європа "має забезпечити переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", додав він.

"Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою", – зазначив глава Пентагону.

Раніше глава Пентагону заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

РЕКЛАМА:

Крім того, Гегсет вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

СШАУкраїнаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
фото, відеоОперація "Щур": в СБУ розкрили деталі викриття російського агента у своїх лавах
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали
фотоСБУ викрила топового "щура" у своїх лавах: затримував особисто Малюк
Усі новини...
США
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
В Естонії хотіли б, щоб Трамп інвестував у їхні рідкісноземельні метали
Умєров зустрівся з новим шефом Пентагону у Брюсселі
Останні новини
19:01
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
18:58
Трамп зідзвонився з Путіним
18:55
Зеленський: Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини
18:53
"Лізуть, як таргани": десантники розповіли про тактику бійців КНДР на Курщині
18:25
ЗМІ дізнались, кого США віддадуть Росії в обмін на звільнення американського вʼязня
18:23
У 2025 році в Україні проведуть міжнародне дослідження якості освіти PISA: хто братиме участь
18:12
Temu та Shein втрачають покупців у США через політику Трампа
18:11
Зеленський: У 2024 році в Україні щомісяця мобілізували 30 тисяч людей
18:07
Зеленський впевнений, що Трамп ще не має готового "мирного плану" щодо війни РФ з Україною
18:06
хокейУ США та Канаді стартує Турнір чотирьох націй
Усі новини...
Реклама:
Реклама: