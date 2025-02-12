Глава Пентагону хоче, щоб Європа взяла на себе більшу частину військової допомоги Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" наводить слова Гегсета перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі

Деталі: Як вказав Гегсет, "захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО".

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Саме тому Європа "має забезпечити переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", додав він.

"Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою", – зазначив глава Пентагону.

Раніше глава Пентагону заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

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Крім того, Гегсет вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.