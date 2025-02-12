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Глава Пентагона хочет, чтобы Европа взяла на себя большую часть военной помощи Украине

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 12 февраля 2025, 17:32
Глава Пентагона хочет, чтобы Европа взяла на себя большую часть военной помощи Украине
Фото: Getty Images

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.

Источник: "Европейская правда" приводит слова Гегсета перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе

Детали: Как указал Гегсет, "защита европейской безопасности должна быть ключевым для европейских членов НАТО".

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Именно поэтому Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине", добавил он.

"Это означает предоставление большего количества боеприпасов и оборудования, расширение оборонной промышленной базы и, что очень важно, разъяснение своим гражданам угрозы, стоящей перед Европой", – отметил глава Пентагона.

Ранее глава Пентагона заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

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Кроме того, Гегсет считает, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

СШАУкраинаЕвропа
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