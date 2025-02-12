Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Генштаб: На фронті ворог атакував 74 рази, найбільш активний на трьох напрямках

Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 17:49
Генштаб: На фронті ворог атакував 74 рази, найбільш активний на трьох напрямках
ілюстративне фото - 500 окремий батальйон морської піхоти

Від початку доби 12 лютого російські окупаційні війська 74 рази атакували позиції Сил оборони: найбільш активно ворог діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. 

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16 годину

Дослівно: "Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер".

Реклама:

Деталі: На Курщині Сили оборони у середу відбили шість атак загарбників, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню. 

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Щербинівки. За даними Генштабу, ще тривають три боєзіткнення. 

П’ять разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу. 

РЕКЛАМА:

На Новопавлівському напрямку загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.  

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки, наразі триває ще одне боєзіткнення. 

Два боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, один штурм противника відбили українські оборонці в районі Білогорівки, одне боєзіткнення триває до цього часу. 

На Краматорському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Часового Яру та Васюківки. 

На Оріхівському напрямку ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки. 

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив. 

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено, йдеться в повідомленні ГШ. 

війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
фото, відеоОперація "Щур": в СБУ розкрили деталі викриття російського агента у своїх лавах
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали
фотоСБУ викрила топового "щура" у своїх лавах: затримував особисто Малюк
Усі новини...
війна
Зеленський впевнений, що Трамп ще не має готового "мирного плану" щодо війни РФ з Україною
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
Це не контракт, це війна. Або ви забули?
Останні новини
19:01
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
18:58
Трамп зідзвонився з Путіним
18:55
Зеленський: Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини
18:53
"Лізуть, як таргани": десантники розповіли про тактику бійців КНДР на Курщині
18:25
ЗМІ дізнались, кого США віддадуть Росії в обмін на звільнення американського вʼязня
18:23
У 2025 році в Україні проведуть міжнародне дослідження якості освіти PISA: хто братиме участь
18:12
Temu та Shein втрачають покупців у США через політику Трампа
18:11
Зеленський: У 2024 році в Україні щомісяця мобілізували 30 тисяч людей
18:07
Зеленський впевнений, що Трамп ще не має готового "мирного плану" щодо війни РФ з Україною
18:06
хокейУ США та Канаді стартує Турнір чотирьох націй
Усі новини...
Реклама:
Реклама: