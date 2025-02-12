Генштаб: На фронті ворог атакував 74 рази, найбільш активний на трьох напрямках

Від початку доби 12 лютого російські окупаційні війська 74 рази атакували позиції Сил оборони: найбільш активно ворог діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16 годину

Дослівно: "Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер".

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Деталі: На Курщині Сили оборони у середу відбили шість атак загарбників, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Щербинівки. За даними Генштабу, ще тривають три боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу.

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На Новопавлівському напрямку загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки, наразі триває ще одне боєзіткнення.

Два боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, один штурм противника відбили українські оборонці в районі Білогорівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Часового Яру та Васюківки.

На Оріхівському напрямку ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено, йдеться в повідомленні ГШ.