Генштаб: На фронте враг атаковал 74 раза, наиболее активен на трех направлениях

С начала суток 12 февраля российские оккупационные войска 74 раза атаковали позиции Сил обороны: наиболее активно враг действует на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16 часов

Дословно: "Горячее всего сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 22 атаки на позиции наших защитников... Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 17 атак противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор".

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Детали: На Курщине Силы обороны в среду отбили шесть атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, и совершил 293 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 из реактивных систем залпового огня.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак. Враг был активен в районах Торецка и Щербиновки. По данным Генштаба, еще продолжаются три боестолкновения.

Пять раз враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызово, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Новопавловском направлении захватчики 11 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Копанка, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Два боестолкновения зафиксировано на Северском направлении, один штурм противника отбили украинские защитники в районе Белогоровки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Часового Яра и Васюковки.

На Ореховском направлении враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено, говорится в сообщении ГШ.