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Зеленський впевнений, що Трамп ще не має готового "мирного плану" щодо війни РФ з Україною

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 18:07
Зеленський впевнений, що Трамп ще не має готового мирного плану щодо війни РФ з Україною
Зеленський, Єрмак і команда Трампа. ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник США Дональда Трампа ще не має готового плану врегулювання російсько-української війни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Economist 11 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Глава української даржави сказав, що він радий, що команда президента Трампа хоче покласти край війні, але підкреслив, що, на його думку, плану дій для завершення війни ще немає.

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"Я впевнений, що готового плану ще не існує. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна відбувається тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, він не може бути повним", – сказав Зеленський.

Він додав, що команда Трампа, напевно, має якісь напрацювання, але "ми ще не бачили цих напрацювань".

Пряма мова Зеленського: "Ми їх не бачили і не чули жодних пропозицій. Ось і все. Я думаю, що лютий буде місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми питаннями в Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритих джерелах, і я не маю іншої інформації".

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Передісторія:

  • На зустрічі формату "Рамштайн" 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.
  • Він також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.
  • США вважають, що зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів для врегулювання війни в Україні. 

ЗеленськийТрампвійна
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