Зеленский уверен, что Трамп еще не имеет готового "мирного плана" по войне РФ с Украиной
Президент Владимир Зеленский считает, что глава США Дональд Трамп еще не имеет готового плана урегулирования российско-украинской войны.
Источник: Зеленский в интервью The Economist 11 февраля, цитирует "Европейская правда"
Детали: Глава украинского государства сказал, что он рад, что команда президента Трампа хочет положить конец войне, но подчеркнул, что, по его мнению, плана действий для завершения войны еще нет.
"Я уверен, что готового плана еще не существует. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война происходит здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полным", - сказал Зеленский.
Он добавил, что команда Трампа, наверное, имеет какие-то наработки, но "мы еще не видели этих наработок".
Прямая речь Зеленского: "Мы их не видели и не слышали никаких предложений. Вот и все. Я думаю, что февраль будет месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними вопросами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытых источниках, и я не имею другой информации".
Предыстория:
- На встрече формата "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.
- Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
- США считают, что снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет усадить Россию за стол переговоров для урегулирования войны в Украине.