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Зеленский уверен, что Трамп еще не имеет готового "мирного плана" по войне РФ с Украиной

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 18:07
Зеленский уверен, что Трамп еще не имеет готового мирного плана по войне РФ с Украиной
Зеленский, Ермак и команда Трампа. иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что глава США Дональд Трамп еще не имеет готового плана урегулирования российско-украинской войны.

Источник: Зеленский в интервью The Economist 11 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава украинского государства сказал, что он рад, что команда президента Трампа хочет положить конец войне, но подчеркнул, что, по его мнению, плана действий для завершения войны еще нет.

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"Я уверен, что готового плана еще не существует. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война происходит здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полным", - сказал Зеленский.

Он добавил, что команда Трампа, наверное, имеет какие-то наработки, но "мы еще не видели этих наработок".

Прямая речь Зеленского: "Мы их не видели и не слышали никаких предложений. Вот и все. Я думаю, что февраль будет месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними вопросами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытых источниках, и я не имею другой информации".

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Предыстория:

  • На встрече формата "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.
  • Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
  • США считают, что снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет усадить Россию за стол переговоров для урегулирования войны в Украине.

ЗеленскийТрампвойна
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