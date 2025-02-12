Зеленский уверен, что Трамп еще не имеет готового "мирного плана" по войне РФ с Украиной

Президент Владимир Зеленский считает, что глава США Дональд Трамп еще не имеет готового плана урегулирования российско-украинской войны.

Источник: Зеленский в интервью The Economist 11 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава украинского государства сказал, что он рад, что команда президента Трампа хочет положить конец войне, но подчеркнул, что, по его мнению, плана действий для завершения войны еще нет.

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"Я уверен, что готового плана еще не существует. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война происходит здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полным", - сказал Зеленский.

Он добавил, что команда Трампа, наверное, имеет какие-то наработки, но "мы еще не видели этих наработок".

Прямая речь Зеленского: "Мы их не видели и не слышали никаких предложений. Вот и все. Я думаю, что февраль будет месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними вопросами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытых источниках, и я не имею другой информации".

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