"Лізуть, як таргани": десантники розповіли про тактику бійців КНДР на Курщині

Попри величезні втрати противник у Курській області постійно намагається штурмувати.

Джерело: командир взводу 95 окремої бригади ДШВ Станіслав Краснов в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: Противник, як зазначає Краснов, кинув багато сил, щоб запобігти просуванню Сил оборони, яке сталося кілька днів тому, але нічого не зміг із цим вдіяти. Попри те, що на поле бою повернулися корейці.

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Пряма мова: "Вони змінили дещо свою тактику. Меншими групами вже пересуваються. Якщо вони до того пересувались групами до 50 людей, зараз 15-20. Але тактика у них така ж сама. Все одно вони лізуть, як таргани, на наші позиції. Десь накопичуються в посадках, намагаються прорватись. У цьому плані нічого не змінилось, так само вони зазнають величезних втрат".