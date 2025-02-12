"Лезут, как тараканы": десантники рассказали о тактике бойцов КНДР на Курщине

Несмотря на огромные потери противник в Курской области постоянно пытается штурмовать.

Источник: командир взвода 95 отдельной бригады ДШВ Станислав Краснов в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Детали: Противник, как отмечает Краснов, бросил много сил, чтобы предотвратить продвижение Сил обороны, которое произошло несколько дней назад, но ничего не смог с этим поделать. Кроме того на поле боя вернулись корейцы.

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Прямая речь: "Они изменили несколько свою тактику. Меньшими группами уже передвигаются. Если они до того передвигались группами до 50 человек, сейчас 15-20. Но тактика у них такая же. Все равно они лезут, как тараканы, на наши позиции. Где-то накапливаются в посадках, пытаются прорваться. В этом плане ничего не изменилось, так же они несут огромные потери".