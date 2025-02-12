Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Після слів глави Петагону в Польщі не радять Україні чекати запрошення в НАТО "з неба"

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 20:04

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після останніх заяв міністра оборони США Піта Гегсета запрошення України в НАТО "не буде".

Джерело: Косіняк-Камиш у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі 12 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник оборонного відомства Польщі зазначив, що для України "досі не було запрошення" в НАТО "і, з огляду на останню американську заяву, цього запрошення і не буде".

Реклама:

"Якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", – додав він.

Польський міністр також нагадав, що на членство України в Альянсі не були досі згодні не лише американці, а й інші держави.

Водночас Косіняк-Камиш вважає, що сьогодні "треба робити все, щоб Україна виграла війну, щоб мир був справедливий, щоб її підтримати".

РЕКЛАМА:

"Гадаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин є перемогою Заходу, а також США", – додав глава польського Міноборони.

Передісторія:

НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоЗеленський провів розмову із Трампом
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
фото, відеоОперація "Щур": в СБУ розкрили деталі викриття російського агента у своїх лавах
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Усі новини...
НАТО
Зеленський вважає, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО
Рютте: Путін програє, якщо нападе на НАТО
Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW
Останні новини
20:22
Режим Лукашенка звільнив трьох політв'язнів, серед них – громадянин США
20:07
Може витримати удари КАБів та ракет: у Запоріжжі відкрили третю підземну школу
20:04
Після слів глави Петагону в Польщі не радять Україні чекати запрошення в НАТО "з неба"
19:53
боксНайбільший гонорар у кар’єрі: відомо, скільки українець Берінчик заробить за бій з Девісом
19:52
Китайська Baidu випустить нову ШІ-модель, що кине виклик OpenAI
19:40
ОновленоЗеленський провів розмову із Трампом
19:37
Зеленський: Щоб збити 6 балістичних ракет РФ, знадобилося 10 ракет Patriot на $30 млн
19:35
ЗМІ: Українського пастора підозрюють у продажі двох сиріт з Київщини американському подружжю
19:22
У Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа з Путіним
19:15
У Росії різко збільшилась кількість фінансових пірамід
Усі новини...
Реклама:
Реклама: