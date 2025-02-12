Після слів глави Петагону в Польщі не радять Україні чекати запрошення в НАТО "з неба"

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після останніх заяв міністра оборони США Піта Гегсета запрошення України в НАТО "не буде".

Джерело: Косіняк-Камиш у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі 12 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник оборонного відомства Польщі зазначив, що для України "досі не було запрошення" в НАТО "і, з огляду на останню американську заяву, цього запрошення і не буде".

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"Якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", – додав він.

Польський міністр також нагадав, що на членство України в Альянсі не були досі згодні не лише американці, а й інші держави.

Водночас Косіняк-Камиш вважає, що сьогодні "треба робити все, щоб Україна виграла війну, щоб мир був справедливий, щоб її підтримати".

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"Гадаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин є перемогою Заходу, а також США", – додав глава польського Міноборони.

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