После слов главы Петагона в Польше не советуют Украине ждать приглашения в НАТО "с неба"
Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш считает, что после последних заявлений министра обороны США Пита Хегсета приглашения Украины в НАТО "не будет".
Источник: Косиняк-Камыш в кулуарах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 12 февраля, цитирует "Европейская правда"
Детали: Глава оборонного ведомства Польши отметил, что для Украины "до сих пор не было приглашения" в НАТО "и, учитывая последнее американское заявление, этого приглашения и не будет".
"Если нет согласия важнейшего государства в НАТО, то нечего создавать себе надежды, что это приглашение будет, что оно как-то упадет с неба", - добавил он.
Польский министр также напомнил, что на членство Украины в Альянсе не были до сих пор согласны не только американцы, но и другие государства.
В то же время Косиняк-Камыш считает, что сегодня "надо делать все, чтобы Украина выиграла войну, чтобы мир был справедливым, чтобы ее поддержать".
"Думаю, что в этом заинтересованы все участники сегодняшней встречи. Потому что хороший результат мирных переговоров является победой Запада, а также США", – добавил глава польского Минобороны.
Предыстория:
- Перед началом заседания "Рамштайн" в Брюсселе 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
- В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что позиция его страны относительно членства Украины в НАТО – отличная от той, которую озвучил новый глава Пентагона.