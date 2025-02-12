Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После слов главы Петагона в Польше не советуют Украине ждать приглашения в НАТО "с неба"

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 20:04

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш считает, что после последних заявлений министра обороны США Пита Хегсета приглашения Украины в НАТО "не будет".

Источник: Косиняк-Камыш в кулуарах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 12 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава оборонного ведомства Польши отметил, что для Украины "до сих пор не было приглашения" в НАТО "и, учитывая последнее американское заявление, этого приглашения и не будет".

Реклама:

"Если нет согласия важнейшего государства в НАТО, то нечего создавать себе надежды, что это приглашение будет, что оно как-то упадет с неба", - добавил он.

Польский министр также напомнил, что на членство Украины в Альянсе не были до сих пор согласны не только американцы, но и другие государства.

В то же время Косиняк-Камыш считает, что сегодня "надо делать все, чтобы Украина выиграла войну, чтобы мир был справедливым, чтобы ее поддержать".

РЕКЛАМА:

"Думаю, что в этом заинтересованы все участники сегодняшней встречи. Потому что хороший результат мирных переговоров является победой Запада, а также США", – добавил глава польского Минобороны.

Предыстория:

НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоЗеленский провел разговор с Трампом
Сенат проголосовал за назначение скандальной Габбард главой разведки США
Трамп созвонился с Путиным: "Договорились, что команды немедленно начнут переговоры"
фотоПорошенко заявил, что его снова не пустили на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в ГБР
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
фото, видеоОперация "Щур": в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах
Все новости...
НАТО
Зеленский считает, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не возьмут в НАТО
Рютте: Путин проиграет, если нападет на НАТО
Россия использует полученный в Украине опыт в войне против НАТО – ISW
Последние новости
20:07
Может выдержать удары КАБов и ракет: в Запорожье открыли третью подземную школу
20:04
После слов главы Петагона в Польше не советуют Украине ждать приглашения в НАТО "с неба"
19:53
боксСамый большой гонорар в карьере: известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
19:52
Китайская Baidu выпустит новую ИИ-модель, которая бросит вызов OpenAI
19:40
ОбновленоЗеленский провел разговор с Трампом
19:37
Зеленский: Чтобы сбить 6 баллистических ракет РФ, понадобилось 10 ракет Patriot на $30 млн
19:35
СМИ: Украинского пастора подозревают в продаже двух сирот из Киевщины американским супругам
19:22
В Кремле рассказали свою версию разговора Трампа с Путиным
19:15
В России резко увеличилось количество финансовых пирамид
19:04
Зеленский обеспокоен заявлениями политиков США по достижению мира в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: