Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО
У відповідь на заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Київ не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.
Джерело: Умєров журналістам у Брюсселі після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн 12 лютого, передає "Європейська правда"
Деталі: Очільник українського оборонного відомства наголосив, що українська позиція незмінна – Україна хоче бути країною НАТО і стане такою країною.
"Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО", – підкреслив Умєров.
Він також додав, що Україна також буде членом Європейського Союзу.
"Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом", – сказав міністр оборони України.
Він додав, що зустрічі у форматі Рамштайн сфокусовані на оборонній допомозі, а "всі політичні речі будуть обговорюватися не міністрами оборони", а на іншому рівні.
Передісторія:
- Перед початком засідання "Рамштайну" у Брюсселі 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.
- У свою чергу, міністр оборони Британії Джон Гілі продовжує наполягати, що Україна повинна стати членом НАТО, але цей процес потребуватиме певного часу.