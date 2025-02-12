Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО

У відповідь на заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Київ не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Джерело: Умєров журналістам у Брюсселі після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн 12 лютого, передає "Європейська правда"

Деталі: Очільник українського оборонного відомства наголосив, що українська позиція незмінна – Україна хоче бути країною НАТО і стане такою країною.

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"Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО", – підкреслив Умєров.

Він також додав, що Україна також буде членом Європейського Союзу.

"Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом", – сказав міністр оборони України.

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Він додав, що зустрічі у форматі Рамштайн сфокусовані на оборонній допомозі, а "всі політичні речі будуть обговорюватися не міністрами оборони", а на іншому рівні.

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