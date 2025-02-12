Умеров после заявлений из Пентагона: Украина хочет и будет страной НАТО

В ответ на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО министр обороны Рустем Умеров заверил, что Киев не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Источник: Умеров журналистам в Брюсселе после заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 12 февраля, передает "Европейская правда"

Детали: Глава украинского оборонного ведомства отметил, что украинская позиция неизменна - Украина хочет быть страной НАТО и станет такой страной.

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Он также добавил, что Украина также будет страной Европейского Союза.

"Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", – сказал министр обороны Украины.

Он добавил, что встречи в формате Рамштайн сфокусированы на оборонной помощи, а "все политические вещи будут обсуждаться не министрами обороны", а на другом уровне.

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