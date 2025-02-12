Умеров после заявлений из Пентагона: Украина хочет и будет страной НАТО
В ответ на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО министр обороны Рустем Умеров заверил, что Киев не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.
Источник: Умеров журналистам в Брюсселе после заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 12 февраля, передает "Европейская правда"
Детали: Глава украинского оборонного ведомства отметил, что украинская позиция неизменна - Украина хочет быть страной НАТО и станет такой страной.
Он также добавил, что Украина также будет страной Европейского Союза.
"Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", – сказал министр обороны Украины.
Он добавил, что встречи в формате Рамштайн сфокусированы на оборонной помощи, а "все политические вещи будут обсуждаться не министрами обороны", а на другом уровне.
Предыстория:
- Перед началом заседания "Рамштайн" в Брюсселе 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
- В свою очередь, министр обороны Британии Джон Гили продолжает настаивать, что Украина должна стать членом НАТО, но этот процесс потребует определенного времени.